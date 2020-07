Polizeipräsidium Mittelhessen - Pressestelle Wetterau

POL-WE: A5: Unfall zwischen Bad Homburger Kreuz und der AS Friedberg

Friedberg (ots)

Auf der A5 zwischen dem Bad Homburger Kreuz und der Anschlussstelle Friedberg kam es am Montagmorgen (20. Juli) gegen 06.37 Uhr zu einem Verkehrsunfall in Fahrtrichtung Norden. Nach derzeitigen Erkenntnissen waren ein LKW sowie ein PKW beteiligt. Der PKW überschlug sich und blieb auf dem Dach liegen. Zeitweise war die Fahrbahn voll gesperrt. Zwei Fahrstreifen konnten inzwischen wieder freigegeben werden. Der PKW-Fahrer wurde verletzt. Rettungskräfte brachten ihn in ein Krankenhaus. Im Rahmen der Unfallaufnahme sowie notwendiger Aufräumarbeiten kommt es derzeit zu Verkehrsbeeinträchtigungen. Die Ermittlungen zum Unfallhergang dauern an. Über die aktuelle Verkehrssituation informiert die Polizei via Rundfunkwarnmeldungen.

