Polizeipräsidium Mittelhessen - Pressestelle Wetterau

POL-WE: Wer hat die Geldbörse gefunden? + Parkrempler nimmt Reißaus + In Apotheke eingebrochen + Unfallflucht in Assenheim + Fahrraddieb am Bahnhof

Friedberg (ots)

+++

Bad Vilbel: Wer hat die Geldbörse gefunden?

Am Montagnachmittag (13. Juli) machte sich ein 60-jähriger Vilbeler gegen 15.30 Uhr mit seinem Auto auf den Weg, um im Lidl-Markt in der Friedberger Straße seinen Einkauf zu tätigen. Das Fahrzeug parkte er auf dem dortigen Kundenparkplatz. Mit einem Einkaufswagen stürzte er sich dann ins Getümmel. Seinen braunen Geldbeutel, den er in einer kleinen, schwarzen Umhängetasche verstaut hatte, legte er in den Wagen. Nach erfolgtem Einkauf lud er die erstandenen Waren in seinen PKW und schob anschließend den Einkaufswagen an die vorgesehene Sammelstelle. Auf dem Weg nach Hause bemerkte er kurze Zeit später das Malheur: Das Täschchen hatte er liegenlassen! Um Schaden zu verhindern, machte er sofort kehrt. Geldbeutel mitsamt Tasche waren jedoch nicht mehr auffindbar. Bislang wurden die Sachen noch nicht zurückgegeben. Hinweise bitte an die Polizei Bad Vilbel, Tel. 06101/654600.

+++

Nidda: Parkrempler nimmt Reißaus

Mehrere Hundert Euro Schaden hinterließ ein Unbekannter am Mittwochnachmittag (15. Juli) Hinter dem Brauhaus an einem schwarzen Audi. Zwischen 16 Uhr und 17.20 Uhr hatte ein anderer Verkehrsteilnehmer offenbar beim Rangieren auf dem Bürgerhausparkplatz den geparkten Kleinwagen touchiert und war dann davongefahren. Die Besitzerin des Audi stellte bei ihrer Rückkehr mehrere Kratzer und Dellen auf der Beifahrerseite fest. Zeugen melden sich bitte bei der Polizei Büdingen, 06042/96480.

+++

Friedberg: In Apotheke eingebrochen

In eine Friedberger Apotheke in der Bismarckstraße ist am frühen Freitagmorgen ein Einbrecher eingestiegen. Kurz nach 4 Uhr hatte dieser eine Glasschiebetür eingeschlagen und war so hineingelangt. Dort bediente er sich an hochwertigen Pflegeprodukten. Die Beute verstaute er in einer orange-weißen Tüte und machte sich aus dem Staub. Der schlanke Ganove hatte die Kapuze seines grauen Pullovers über den Kopf gezogen. Weiter bekleidet war er mit einer schwarzen Hose und grauen Schuhen, einer weißen Gesichtsmaske sowie blauen Plastikhandschuhen. Die Friedberger Kripo fragt: Wem sind zwischen 3.30 Uhr und 4.30 Uhr verdächtige Personen oder Autos nahe des Tatortes aufgefallen? Hat jemand den Täter beobachten können? Hinweise bitte unter Tel. 06031/6010.

+++

Niddatal: Unfallflucht in Assenheim

Am Dienstagnachmittag (14. Juli) beschädigte ein anderer Verkehrsteilnehmer zwischen 16.15 Uhr und 16.40 Uhr einen auf dem Kundenparkplatz des Edeka-Marktes in der Geschwister-Scholl-Straße abgestellten, grauen Mercedes der A-Klasse. Die Fahrzeughalterin bemerkte an der hinteren, rechten Fahrzeugseite mehrere Kratzer, als sie zurückkam. Die Instandsetzungskosten dürften sich nach ersten Schätzungen auf über 1.000 Euro belaufen. Zeugen werden gebeten, sich mit der Polizei in Friedberg (Tel. 06031/6010) in Verbindung zu setzen.

+++

Bad Vilbel: Fahrraddieb am Bahnhof

Aus dem Fahrradport in der Max-Planck-Straße am Vilbeler Bahnhof stahl am Donnerstagnachmittag gegen 11.34 Uhr ein Dieb ein rotes Damenrad des Herstellers Excelsior, Modell Road Cruiser. Der über 400 Euro teure Drahtesel war mit einem Fahrradschloss an besagtem Abstellplatz gesichert, was den Straftäter offenbar nicht allzu sehr störte. Da die Tatzeit stark eingegrenzt werden kann, erhoffen sich die Ermittler Hinweise möglicher Zeugen. Wem ist dort am Donnerstagvormittag ab etwa 11.30 Uhr eine verdächtige Person aufgefallen, die sich an den Fahrradständern herumdrückte? Zeugen werden gebeten, sich bei der Polizei in Bad Vilbel zu melden, Tel. 06101/5460-0.

+++

