Polizeipräsidium Recklinghausen

POL-RE: Bottrop: Geldautomat gesprengt - Polizei sucht Zeugen

Recklinghausen (ots)

Unbekannte Täter haben in der Nacht auf Sonntag, gegen 0.35 Uhr, auf der Hauptstraße einen Geldautomaten gesprengt. Zeugen alarmierten die Polizei, weil sie laute Geräusche gehört hatten. Außerdem konnten sie sehen, wie (vermutlich) drei Täter in einem dunklen Auto in Richtung Autobahn davonfuhren. Um in das SB-Center hereinzukommen, haben die Täter nach bisherigen Erkenntnissen die Tür aufgehebelt. Verletzt wurde niemand. Trotz sofort eingeleiteter Fahndung - unter anderem mit einem Polizeihubschrauber - konnten die Täter flüchten. Ob ein Tatzusammenhang mit anderen Sprengungen besteht, wird zur Zeit geprüft. Die Polizei sucht unter der Tel. 0800/2361 111 Zeugen, die Hinweise zu dem Fluchtauto und/oder zu den Tätern geben können.

