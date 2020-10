Polizei Duisburg

POL-DU: Baerl: Einbruch und Einbruchsversuch - Polizei sucht Zeugen

Duisburg (ots)

Im Laufe des Dienstags (6. Oktober) waren Einbrecher in Baerl unterwegs. Zwischen 9 Uhr und Mitternacht sind sie in ein Haus an der Hermann-Löns-Straße eingestiegen. An der Panderstraße ist es zwischen 14:45 und 22 Uhr bei einem Einbruchsversuch geblieben: Die Einbrecher scheiterten an einer gut gesicherten Tür. Die Kriminalpolizei geht in beiden Fällen von denselben Tätern aus. Nach ersten Erkenntnissen könnten sie an einem Parkplatz am Ende der Hubertusstraße geparkt haben und dann zu Fuß unterwegs gewesen sein. Das Kriminalkommissariat 14 bittet jetzt Zeugen, die an diesem Parkplatz oder den beiden Tatorten verdächtige Beobachtungen gemacht haben, sich unter der Rufnummer 0203 2800 bei der Polizei zu melden.

