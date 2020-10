POL-DU: Wanheim-Angerhausen: Beim Linksabbiegen Motorradfahrer angefahren

Polizei Duisburg

Ein 22 Jahre alter Mercedesfahrer hat am Dienstag (6. Oktober, 18 Uhr) beim Linksabbiegen von der Angertaler in die Dahlienstraße die Vorfahrt eines entgegenkommenden Motorradfahrers genommen und ist mit ihm zusammengestoßen. Der Mann auf der Yamaha stürzte und verletzte sich. Ein Rettungswagen brachte den 40-Jährigen zur stationären Behandlung in ein Krankenhaus. Beide Fahrzeuge waren nicht mehr fahrbereit und mussten abgeschleppt werden.

