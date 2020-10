Polizei Duisburg

POL-DU: Wanheimerort: Golf blieb in frischem Beton stecken - Auto geborgen (ohne AZ)

Bild-Infos

Download

Duisburg (ots)

Ein 72-jähriger Autofahrer ist am Donnerstagmorgen (8. Oktober, 09:20 Uhr) mit seinem VW Golf in einer frisch betonierten Asphaltdecke an einer Baustelle auf der Wanheimer Straße stecken geblieben. Nach Aussage des Duisburgers hat eine unklare Verkehrsführung in Höhe der Rheintörchenstraße zu dem "Versehen" geführt. Zum Glück war ein Abschleppdienst schnell da und barg das Auto, bevor der Beton hart geworden war. Niemand wurde verletzt.

Journalisten wenden sich mit Rückfragen bitte an:

Polizei Duisburg

- Pressestelle -

Polizei Duisburg

Telefon: +49 (0)203 280-1041, -1045, -1046, -1047

Fax: 0203/2801049

E-Mail: pressestelle.duisburg@polizei.nrw.de

https://duisburg.polizei.nrw

Original-Content von: Polizei Duisburg, übermittelt durch news aktuell