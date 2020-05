Polizei Hagen

POL-HA: Sachbeschädigungen an PKW in Altenhagen

Hagen (ots)

In der Nacht zum 1. Mai meldete ein aufmersamer Bürger gegen 00:00 Uhr, dass mehrere Jugendliche im Bereich Friedens-/Brüderstr. Autos beschädigen würden.

Die herbeigerufene Polizei sah eine Person in Richtung Am Rastebaum davonlaufen. Die sportlichen Beamten setzten zur Verfolgung an und konnten 1 Person am Sportpark stellen. Ebenso eine weitere Person.

Die 17-jährigen Jugendliche müssen sich jetzt wegen Sachbeschädigung in 9 Fällen verantworten. Eine Person war so uneinsichtig, dass sie im Polizeigewahrsam landete.

