POL-OH: Verkehrsunfallflucht

Comberg (ots)

Ein 49-jähriger Anwohner der Straße Auf der Hute stellte seinen Pkw in der Zeit von 02.08.2021, 16.00 Uhr bis 03.08.2021, 06.00 Uhr am Straßenrand vor seinem Wohnhaus ab. Ein derzeit unbekannter Verkehrsteilnehmer streifte vermutlich im Vorbeifahren den parkenden Pkw und beschädigte diesen an der Fahrerseite. Es entstand an dem parkenden Pkw ein Sachschaden in Höhe von 4000,- Euro. Der Unfallverursacher entfernte sich unerlaubt von der Unfallstelle, ohne seinen Pflichten nach einem Verkehrsunfall nachzukommen. Hinweise bitte an die Polizeistation Rotenburg unter Tel. 06623/9370 oder online unter www.polizei.hessen.de.

