Polizei Bielefeld

POL-BI: Raubüberfall auf Geschäft

BielefeldBielefeld (ots)

MK / Bielefeld / Mitte - An der Mindener Straße hat ein bislang unbekannter Mann am Donnerstagmittag, 12.11.2020, ein Geschäft in dem Parkhauskomplex überfallen und Geld erbeutet.

Um 12:30 Uhr betrat ein maskierter Mann die Filiale eines Verbrauchermarkts zwischen der Jöllenbecker Straße und der Große-Kurfürsten-Straße. Im Kassenbereich bedrohte er die anwesenden Mitarbeiter mit einer Schusswaffe und forderte Geld.

Nachdem der Räuber das verlangte Geld an sich nahm, lief er aus dem Laden. Sein Fluchtweg führte in Richtung der Jöllenbecker Straße und durch die Unterführung in Richtung der Siechenmarschstraße.

Die Zeugen beschrieben den Tatverdächtigen als:

Männlich, zwischen 175 cm und 180 cm groß und mit schlanker Statur. Er trug einen grauen Kapuzenpullover, eine schwarze Maske, die den gesamten Gesichtsbereich - bis auf die Augen - verdeckte und eine dunkle Hose.

Hinweise bitte an das Polizeipräsidium Bielefeld / Kriminalkommissariat 14 / 0521/545-0

