Polizei Bielefeld

POL-BI: Ohne Führerschein in Verkehrsunfall verwickelt

BielefeldBielefeld (ots)

HC/ Bielefeld- Innenstadt-

Nach einem Verkehrsunfall an der Werner-Bock-Straße/ Am Stadtholz am Montag, 09.11.2020, fiel auf, dass ein PKW-Fahrer nicht im Besitz eines Führerscheins war.

Ein 39-jähriger Bielefelder hielt gegen 17:10 Uhr mit seinem VW Golf an der roten Ampel der Werner-Bock-Straße, um nach rechts auf die Straße Am Stadtholz abzubiegen. Der hinten ihm fahrende 46-jährige Bielefelder fuhr mit seinem Audi auf den wartenden VW Golf auf. Es entstand Sachschaden in Höhe von 250 Euro.

Den hinzugerufenen Polizisten gestand der 46-Jährige, dass er nicht im Besitz eines Führerscheines ist.

