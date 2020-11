Polizei Bielefeld

POL-BI: Auseinandersetzung zwischen Unfallbeteiligten

BielefeldBielefeld (ots)

MK / Bielefeld / Mitte - In der Innenstadt entbrannte am Mittwoch, 11.11.2020, eine Handgreiflichkeit zwischen einem Radfahrer und einem Fußgänger. Zuvor sollen die beiden am Niederwall zusammengestoßen sein.

Als eine Streifenwagenbesatzung am Niederwall eintraf, hatten sich die zwei Personen bereits wieder beruhigt. Zuvor hielt gegen 14:50 Uhr ein 63-jähriger Bielefelder mit seinem Pkw in einer Parkbucht unterhalb der Einmündung der Nikolaus-Dürkopp-Straße. Um eine Mitfahrerin aussteigen zu lassen, begab er sich an die Beifahrertür auf den Gehweg. Während er die Autotür öffnete, näherte sich ein 58-jähriger Bielefelder, der mit seinem Fahrrad auf dem Gehweg in Richtung Detmolder Straße fuhr.

Nach Schilderung des Autofahrers kam es zu einem leichten Zusammenstoß, wobei er seine Arme als Abwehrreaktion in Richtung des Radfahrers ausgestreckt habe. Dies habe der andere Mann vielleicht als Angriff gewertet und zu einem Schlag in sein Gesicht ausgeholt. Er habe dann ebenfalls den Radfahrer mit seiner Faust im Gesicht getroffen.

Der 58-Jährige äußerte, dass er den Autofahrer erkannt und angehalten habe. Der Mann habe ihn zweimal ins Gesicht geschlagen. Er selbst wolle nur Abwehrbewegungen gemacht und nicht gezielt geschlagen haben.

Der Autofahrer trug eine leichte Verletzung im Handbereich davon. Beide Männer zeigten sich gegenseitig wegen Körperverletzung an.

Rückfragen von Journalisten bitte an:

Polizeipräsidium Bielefeld

Leitungsstab/ Presse- und Öffentlichkeitsarbeit

Kurt-Schumacher-Straße 46

33615 Bielefeld



Sonja Rehmert (SR), Tel. 0521/545-3020

Stefan Bökenkamp (SB), Tel. 0521/545-3232

Sarah Siedschlag (SI), Tel. 0521/545-3021

Michael Kötter (MK), Tel. 0521/545-3022

Hella Christoph (HC), Tel. 0521/545-3023

Fabian Rickel (FR), Tel. 0521/545-3024

Dirk Trümper (DT), Tel. 0521/545-3222

Dominik Schröder (DS), Tel. 0521/545-3195

Caroline Steffen (CS), Tel. 0521/545-3026



E-Mail: pressestelle.bielefeld@polizei.nrw.de

https://bielefeld.polizei.nrw/



Außerhalb der Bürodienstzeit: Leitstelle, Tel. 0521/545-0

Original-Content von: Polizei Bielefeld, übermittelt durch news aktuell