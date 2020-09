Polizeiinspektion Northeim

POL-NOM: Hochsitze beschädigt

Bad Gandersheim (ots)

Kalefeld, Jagdreviert Kalefled West, Sonntag, 13.09.20 - Sonntag, 27.09.20

KALEFELD (schw) - Per Onlineanzeige wurden der Polizei Bad Gandersheim am Sonntag, 27.09.20 Beschädigungen an zwei Hochsitzen in Kalefeld, im Revier Kalefled West, gemeldet. Der Geschädigte, ein 46-jähriger Kalefelder gab an, dass die beiden Hochsitze am 12.09.20 in dem dortigen Jagdrevier errichtet wurden. Am 27.09.20 wurde im Rhmen einer Kontrolle festgestellt, dass beide Hochsitze beschädigt wurden. Hinweise auf den oder die Täter liegen bislang nicht vor. Der Schaden beläuft sich auf ca. 500,- EUR Zeugen, die sachdienliche Hinweise geben können, werde gebeten, sich mit der Polizei in Bad Gandersheim in Verbindung zu setzen.

