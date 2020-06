Polizeiinspektion Northeim

POL-NOM: Unfallflucht

Einbeck (ots)

Einbeck (Kr.) 15.06.2020, 08:00 Uhr - 11:30 Uhr

Am Montag, den 15.06.2020, parkte ein 56jähriger Anwohner der Friedrich-Ebert-Straße in Einbeck seinen Pkw vor dem Wohnhaus Nr. 8. Als er gegen 11:30 Uhr zu seinem Fahrzeug zurückkam,, stellte er fest, dass dieser am vorderen linken Stoßfänger Beschädigungen aufweist. Nach polizeilichen Ermittlungen muss ein bislang noch unbekannter Fahrzeugführer den geparkten Pkw beim Ein-bzw.Ausparken an der vorderen Stoßstange touchiert haben. Der Schaden beläuft sich auf ca. 1.300,-Euro. Anschließend entfernte sich der Verursacher ohne sich um den angerichteten Schaden zu kümmern, bzw, die Feststellung seiner Personalien zu ermöglichen. Die Polizei in Einbeck bittet mögliche Zeugen, die Angaben zu dem Unfall machen können, sich unter Tel. 05561-949780 zu melden.

