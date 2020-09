Polizeiinspektion Northeim

POL-NOM: Ladendiebstahl

Bad Gandersheim (ots)

Bad Gandersheim, Mareinstraße, Samstag, 26.09.20, 18.00 Uhr

BAD GANDERSHEIM (schw) - Am Samstag, 26.09.20, 18.45 Uhr wurde die Polizei Bad Ganderhseim über einen Ladendiebstahl in einem, in der Mariensraße in Bad Gandersheim ansässigen Einzelhandelsgeschäft in Kenntnis gesetzt. Nach Auskunft einer Mitarbeiterin beobachtete eine Kundin gegen 18.00 Uhr, wie eine weibliche Kundin einen beladenen Einkaufswagen, ohne zu bezahlen durch den Eingangsbereich aus dem Geschäft heraus beförderte. Die weibliche Person wurde durch eine Mitarbeiterin des Marktes angesprochen, als sie gerade im Begriff war, die entwendeten Gegenstände in den Pkw einzuladen. Die weibliche Person lud daraufhin die Gegenstände wieder in den Einkaufswagen zurück und entfernte sich vom Parkplatz. Sie hatte den Einkaufswagen mit Waren im Wert von über 1200,-EUR beladen. Mittels des durch die Mitarbeiterin abgelesenen Kennzeichens konnte im Rahmen der Ermittlungen eine 21-jährige Einbeckerin als Tatverdächtige identifiziert werden. Die Einbeckerin muss sich nun wegen Diebstahl verantworten.

