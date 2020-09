Polizeiinspektion Northeim

POL-NOM: 11 Mähroboter entwendet

Einbeck (ots)

Einbeck(pap) Einem Mitarbeiter eines Baumarktes in der Schwammelwitzer Straße fiel am Donnerstag, 24.09.2020, zum Feierabend gegen 20.00 Uhr auf, dass 11 Mähroboter aus dem Bestand fehlen. Bislang unbekannte Täter haben die Mähroboter, die sich im Gartenbereich des Marktes in einem Regal befanden, unbemerkt entwenden, verladen und abtransportieren können. Einer weiteren Mitarbeiterin sind in dem Zusammenhang drei männliche Personen aufgefallen, die sich auffällig verhielten. Die Personen entfernten sich nach Ansprache aus dem Markt. Die Schadenshöhe beläuft sich auf rund 10.000 Euro. Zeugen, die Hinweise hierzu geben können, melden sich bitte bei der Polizei in Einbeck.

