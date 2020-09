Polizeiinspektion Northeim

POL-NOM: Verkehrsunfall mit Quad endete glimpflich

Bad Gandersheim (ots)

Kalefeld, Kreisstraße 602, Sonntag, 27.09.20, 13.25 Uhr

KALEFELD (schw) - Am Sonntag, 27.09.20, 13.25 Uhr, befuhr eine 38-jährige Quadfahrerin aus Bockenem mit ihrem Quad die K 602 aus Düderode kommend in Richtung Willershausen. Kurz vor Willerhausen kam die 38-jährige vermutlich aufgrund eines Bedienungsfehlers nach rechts von der Fahrbahn ab und geriet in den angrenzenden Straßengraben. Dort überschlug sie sich mit ihrem Quad und zog sich leichte Verletzungen im Rückenbereich zu. Die 38-Jährige wurde vorsorglich in ein Krankenhaus verbracht. Insgesamt entstand ein Schaden in Höhe von ca. 4000,-EUR

