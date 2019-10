Polizei Dortmund

POL-DO: Schießübungen zweier Brüder in Lünen: Projektil trifft Nachbarfenster

Zwei Anwohner der Straße "Am Triftenteich" in Lünen hörten am Donnerstagabend (10.10.) ein dumpfes Geräusch - und stellten einen Schaden an ihrem Küchenfenster fest. Auf der Straße hörten sie erst Stimmen aus einem Nachbarhaus und dann mehrere Schüsse. Sie alarmierten die Polizei.

Ermittlungen am Tatort führten gegen 19.30 Uhr in eine Wohnung eines Mehrfamilienhauses. Mit gezogenen Dienstwaffen forderten Polizisten zwei 17 und 23 Jahre alte Brüder auf, die Tür zu öffnen. In der Wohnung gaben die jungen Männer an, Schießübungen durchgeführt zu haben. Dabei feuerten sie mit einer Druckluft-Pistole mehrfach durch ein geöffnetes Fenster, angeblich, um auf der Fensterbank abgestellte Plastikflaschen zu treffen.

Nach ersten Erkenntnissen trafen Projektile nicht nur das Küchenfenster eines Nachbarhauses, sondern auch eine Grünanlage in unmittelbarer Nähe. Zu dem Zeitpunkt hielt sich offenbar niemand in der Anlage auf.

Die Polizei stellte die Pistole, Munition und Gaskartuschen sicher und ermittelt wegen Verstoßes gegen das Waffengesetz sowie wegen Sachbeschädigung gegen die Brüder.

Verletzt wurde durch die Schüsse niemand.

