Polizeiinspektion Cloppenburg / Vechta

POL-CLP: Pressemeldungen für den Bereich Cloppenburg

Cloppenburg/Vechta (ots)

Cloppenburg - Einbruch in Verkaufswagen

Zwischen Dienstag, 04. August 2020, 20.00 Uhr und Mittwoch, 05. August 2020, 14.00 Uhr kam es auf dem Marktplatz an der Eschstraße zu einem Einbruchdiebstahl. Ein bislang unbekannter Täter brach einen dort abgestellten Verkaufswagen auf und entwendete aus diesem alkoholische Getränke, Bargeld und einen E-Scooter. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei Cloppenburg (Tel. 04471-18600) entgegen.

Cloppenburg - Einbruch in Verbrauchermarkt

Am Donnerstag, 06. August 2020, kam es gegen 00.01 Uhr zu einem Einbruch in einen Verbrauchermarkt an der Warthestraße. Bislang unbekannte Täter verschafften sich gewaltsam Zugang zum Verkaufsraum. Sie entwendeten eine bislang unbekannte Anzahl an Tabakwaren. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei Cloppenburg (Tel. 04471-18600) entgegen.

Garrel - Verkehrsunfallflucht

Am Mittwoch, 05. August 2020, kam es gegen 10.25 Uhr auf der Beverbrucher Straße in Höhe eines Autohauses zu einer Verkehrsunfallflucht. Ein bislang unbekannter Lkw-Fahrer stieß im Vorbeifahren mit drei Mülltonnen zusammen, die am Straßenrand standen. Diese wurden über einen Gehweg auf das Gelände eines Autohauses geschleudert, wo sie mit einem roten Ford Connect zusammenprallten. Der Sachschaden wird auf 3000 Euro geschätzt. Der Lkw-Fahrer setzte seine Fahrt fort, ohne sich um die Regulierung des Sachschadens zu kümmern. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei Garrel (Tel. 04474-310) entgegen.

Cloppenburg - Verkehrsunfall mit leicht verletzter Person

Am Mittwoch, 05. August 2020, kam es um 14.55 Uhr auf der B72/Friesoyther Straße zu einem Verkehrsunfall. Eine 36-jährige Pkw-Fahrerin aus Cloppenburg fuhr auf der B72 in Richtung Cloppenburg, als sie verkehrsbedingt halten musste. Dies erkannte eine 44-jährige Pkw-Fahrerin aus Lastrup zu spät und fuhr auf den haltenden Pkw auf. Durch den Zusammenstoß wurde der 10-jährige Sohn der Lastruperin leicht verletzt. Der Sachschaden wird auf 7000 Euro geschätzt.

Essen (Oldbg.) - Betrunken Unfall verursacht

Am Mittwoch, 05. August 2020, kam es gegen 21.40 Uhr auf der Osterssener Straße zu einem Verkehrsunfall. Ein 32-jähriger Pkw-Fahrer aus Essen (Oldbg.) kam vermutlich aufgrund seiner Alkoholisierung nach links von der Straße ab und prallte gegen einen Baum. Durch den Zusammenstoß wurde der Mann schwer verletzt. Bei ihm konnte ein Atemalkoholwert von 2,21 Promille festgestellt werden, sodass eine Blutprobe entnommen wurde.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Cloppenburg / Vechta

Hendrik Ebmeyer, PK

Pressestelle

Telefon: 04471/1860-103

E-Mail: pressestelle@pi-clp.polizei.niedersachsen.de

https://www.pd-ol.polizei-nds.de/dienststellen/polizeiinspektion_clop

penburg_vechta/herzlich-willkommen-bei-der-polizeiinspektion-cloppenb

urgvechta-33.html

Original-Content von: Polizeiinspektion Cloppenburg / Vechta, übermittelt durch news aktuell