Polizeiinspektion Cloppenburg / Vechta

POL-CLP: Pressemeldungen für den Bereich Vechta

Cloppenburg/Vechta (ots)

Dinklage - Einbruch in Tierarztpraxis

Zwischen Dienstag, 04. August 2020, 15.00 Uhr und Mittwoch, 05. August 2020, 08.50 Uhr kam es zu einem Einbruch in eine Tierarztpraxis in der Daimlerstraße. Bislang unbekannte Täter verschafften sich gewaltsam Zugang zur Praxis. Dort durchsuchten sie diverse Räume nach Wertgegenständen. Sie erbeuteten Arzneimittel und Bargeld. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei Dinklage (Tel. 04443-4666) entgegen.

Lohne - Fahren ohne Fahrerlaubnis

Am Mittwoch, 05. August 2020, wurde um 11.05 Uhr ein 27-jähriger Pkw-Fahrer aus Lohne auf der Straße Am Grevingsberg kontrolliert. Im Rahmen der Überprüfungen stellten die Polizeibeamten fest, dass der Mann nicht im Besitz einer Fahrerlaubnis ist. Daher wurde ihm die Weiterfahrt untersagt und ein entsprechendes Ermittlungsverfahren eingeleitet.

Vechta - Verkehrsunfallflucht

Am Sonntag, 02. August 2020, kam es zwischen 15.00 und 19.30 Uhr auf der Lohner Straße zu einer Verkehrsunfallflucht. Ein bislang unbekannter Verursacher beschädigte vermutlich beim Ein- oder Ausparken einen Nissan X-Trail. Anschließend entfernte der Verursacher sich, ohne sich um die Regulierung des Sachschadens zu kümmern. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei Vechta (Tel. 04441-9430) entgegen.

Lohne - Geschwindigkeitsmessungen

Am Dienstag, 04. August 2020, führte die Polizei in Lohne Geschwindigkeitsmessungen durch. Von 08.15 bis 09.15 Uhr wurde die Bleichstraße überwacht, in der 30 km/h als Höchstgeschwindigkeit vorgegeben sind. Hier wurden acht Überschreitungen mit einem Höchstwert von 51 km/h festgestellt. Von 10.15 bis 11.15 Uhr wurde anschließend in der Nieberdingstraße die Geschwindigkeit kontrolliert, in der ebenfalls Tempo 30 gilt. Hier wurden zehn Geschwindigkeitsüberschreitungen gemessen mit einer Höchstgeschwindigkeit von 52 km/h. Gegen alle Betroffenen wurden entsprechende Ordnungswidrigkeitenverfahren eingeleitet.

Steinfeld und Neuenkirchen-Vörden - Neue Telefonnummern für Polizeistationen

Aufgrund technischer Umstellungen werden die Polizeistationen Steinfeld und Neuenkirchen-Vörden ab Donnerstag, dem 06. August 2020 unter neuen Telefonnummern erreichbar sein. Die Polizeistation Steinfeld kann zukünftig unter 05492-960660 angerufen werden. Die Polizeistation Neuenkirchen-Vörden erreichen Sie dann unter 05493-913560.

