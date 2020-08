Polizeiinspektion Cloppenburg / Vechta

POL-CLP: Pressemeldungen für den Bereich Vechta

Cloppenburg/Vechta (ots)

Damme- Diebstahl von PKW-Kennzeichen

Zwischen Freitag, 31. Juli 2020, 16.30 Uhr, und Montag, 03. August 2020, 06.00 Uhr, kam es in der Straße Bisamweg zu einem Diebstahl. Ein bislang unbekannter Täter entwendete von einem Ford Transit das angebrachte Kennzeichenpaar OS-HG 770. Der Kleinbus war an der Straße vor einem Wohnhaus abgestellt. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei Damme (Tel. 05491-9500) entgegen.

Bakum- Fahren ohne Fahrerlaubnis

Am Dienstag, 04. August 2020, gegen 15.30 Uhr, kontrollierten Polizeibeamte einen 39-jährigen Kleinkraftrad-Fahrer aus Quakenbrück in der Büscheler Straße. Bei der Verkehrskontrolle stellten die Polizeibeamten fest, dass der Fahrer nicht im Besitz einer erforderlichen Fahrerlaubnis war. Ein entsprechendes Strafverfahren wurde gegen den Fahrer eingeleitet.

Lohne- Fahren ohne Fahrerlaubnis, Fahren unter Drogeneinfluss

Am Mittwoch, 05. August 2020, gegen 03.07 Uhr, kontrollierten Polizeibeamte einen 37-jährigen PKW-Fahrer aus Lohne in der Dinklager Landstraße. Bei der Verkehrskontrolle stellten die Polizeibeamten fest, dass der Fahrer nicht im Besitz einer Fahrerlaubnis war. Zudem konnten die Polizeibeamten bei dem 37-Jährigen sowie im mitgeführten PKW Substanzen feststellen, bei diesen es sich um Betäubungsmittel handeln könnte. Diese wurden sichergestellt. Da ferner der Verdacht bestand, dass der 37-jährige Mann unter dem Einfluss von Drogen gefahren sein könnte, wurde diesem eine Blutprobe entnommen und die Weiterfahrt untersagt. Entsprechende Ermittlungsverfahren wurden gegen den 37-jährigen Mann eingeleitet.

Goldenstedt- Verkehrsunfallflucht

Am Dienstag, 04. August 2020, gegen 08.20 Uhr, kam es vermutlich in der Hauptstraße auf dem Parkplatz eines dortigen Discounters zu einer Verkehrsunfallflucht. Ein bisher unbekannter Verkehrsteilnehmer beschädigte einen geparkten roten Mitsubishi Outlander, sodass Sachschaden in Höhe von ca. 2000 Euro entstand. Anschließend entfernte sich der Verkehrsteilnehmer unerlaubt von der Unfallstelle, ohne sich um die Regulierung des Sachschadens gekümmert zu haben. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei Goldenstedt (Tel. 04444-2680) entgegen.

Vechta- Verkehrsunfall mit einer schwer verletzten Person

Am Dienstag, 04. August 2020, gegen 19.05 Uhr, ereignete sich im Einmündungsbereich der Straßen Dornierstraße und Vechtaer Marsch ein Verkehrsunfall. Ein 57-jährigen PKW-Fahrer aus Vechta bog mit von der Dornierstraße nach links in die Straße Vechtaer Marsch ab. Hierbei übersah dieser eine von rechts kommende 42-jährige Fahrradfahrerin aus Vechta, welche den Radweg in nicht zulässiger Richtung befuhr. Es kam zu einem Zusammenstoß, wobei die Radfahrerin sich schwer verletzte. Am PKW des 57-jährigen Mannes entstand Sachschaden in Höhe von ca. 200 Euro.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Cloppenburg / Vechta

Nadine Luttmann, PKin

Pressestelle

Telefon: 04471/1860-104

E-Mail: pressestelle@pi-clp.polizei.niedersachsen.de

https://www.pd-ol.polizei-nds.de/dienststellen/polizeiinspektion_clop

penburg_vechta/herzlich-willkommen-bei-der-polizeiinspektion-cloppenb

urgvechta-33.html

Original-Content von: Polizeiinspektion Cloppenburg / Vechta, übermittelt durch news aktuell