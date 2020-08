Polizeiinspektion Cloppenburg / Vechta

POL-CLP: Pressemeldungen für den Bereich Cloppenburg

Cloppenburg/Vechta (ots)

Löningen/ Hagel- Diebstahl aus Abrisshaus

Zwischen Samstag, 01. August 2020, und Sonntag, 02. August 2020, kam es in der Straße Schlichtfeld zu einem Diebstahl. Ein bisher unbekannter Täter entwendete aus einem Abrisshaus eine Wasseruhr sowie einen Garten-Bewässerungs-Computer. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei Löningen (Tel. 05432-9500) entgegen.

Essen (Oldenburg)- Diebstahl von Weidezaungeräten

Zwischen Sonntag, 02. August 2020, 15.00 Uhr, und Montag, 03. August 2020, 15.30 Uhr, kam es in der Quakenbrücker Straße am Ufer des Essener Kanals zu einem Diebstahl. Ein bisher unbekannter Täter entwendete zwei Weidezaungeräte inklusive einer stromführenden Sicherheitsbox. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei Essen (Oldenburg) (Tel. 05434-3955) entgegen.

Cappeln- Feuer im Waldstück entzündet

Am Dienstag, 04. August 2020, gegen 11.50 Uhr, wurde der Polizei eine Brandstelle an einem Wirtschaftsweg, welcher von der Sevelter Straße abgeht, gemeldet. Ein Zeuge stellte bei einer Kontrolle eine Feuerstelle mit einer leichten Rauchentwicklung in einem Waldstück fest. Die Brandstelle konnte durch den Zeugen mit eigenen Mitteln gelöscht werden. Ein wirtschaftlicher Schaden ist nicht entstanden. Nach bisherigen Erkenntnissen besteht der Verdacht, dass eine bisher unbekannte Person in dem Waldstück ein Feuer entzündet hat. Gegen Abend wurde der Polizei ein brennender Baum in einem Waldstück ebenfalls an der Sevelter Straße gemeldet. Neben der Polizei rückten auch 20 Einsatzkräfte der freiwilligen Feuerwehr Cappeln aus. Vor Ort konnte kein brennender Baum, sondern lediglich eine bereits gelöschte Fläche festgestellt werden. Nach bisherigen Erkenntnissen handelte es sich hierbei um die Brandstelle vom Vormittag. Die Polizei hat die Ermittlungen aufgenommen. Zeugen, die sachdienliche Hinweise zu verdächtigen Person und/ oder Fahrzeugen geben können, werden gebeten sich mit der Polizei Cappeln (Tel. 04478-1555) in Verbindung zu setzen.

Löningen- Sachbeschädigung an Fahrrad

Zwischen Freitag, 31. Juli 2020, 13.00 Uhr, und Montag, 03. August 2020, 07.00 Uhr, kam es in der Hasestraße bei einer dortigen Grundschule zu einer Sachbeschädigung. Bisher unbekannte Täter beschädigten ein dort abgestelltes Damenrad des Herstellers Gazelle in der Farbe anthrazit, sodass Sachschaden in Höhe von ca. 150 Euro entstand. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei Löningen (Tel. 05432-9500) entgegen.

Cloppenburg- Fahren ohne erforderliche Fahrerlaubnis

Am Dienstag, 04. August 2020, gegen 07.30 Uhr, kontrollierten Polizeibeamte einen 18-jährigen Fahrer eines Kleinkraftrades aus Lastrup in der Vahrener Straße. Bei der Verkehrskontrolle stellten die Polizeibeamten fest, dass der 18-jährige Mann nicht im Besitz der erforderlichen Fahrerlaubnis zum Führen des Kleinkraftrades war. Ein entsprechendes Strafverfahren wurde eingeleitet.

Cloppenburg- Fahren ohne gültige Fahrerlaubnis

Am Montag, 03. August 2020, gegen 14.00 Uhr, kontrollierten Polizeibeamte eine 24-jährige PKW-Fahrerin aus Cloppenburg in der Dümmerstraße. Im Rahmen der Verkehrskontrolle stellten die Polizeibeamten fest, dass die 24-jährige Frau nicht im Besitz einer gültigen Fahrerlaubnis war. Ein entsprechendes Strafverfahren wurde eingeleitet.

Löningen- Verkehrsunfallflucht

Wie der Polizei jetzt bekannt wurde, kam es zwischen Samstag, 01. August 2020, 22.00 Uhr, und Sonntag, 02. August 2020, 17.00 Uhr, in der Straße Am Notbom zu einer Verkehrsunfallflucht. Nach bisherigen Erkenntnissen befuhr ein unbekannter Verkehrsteilnehmer die Straße Am Notbom in Richtung Vinner Weg und kam nach rechts von der Fahrbahn ab. Hierbei wurde ein Zaun eines Grundstückes am Herßumer Weg beschädigt. Der Verkehrsteilnehmer entfernte sich anschließend unerlaubt von der Unfallstelle, ohne sich um den Sachschaden in Höhe von ca. 200 Euro gekümmert zu haben. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei Löningen (Tel. 05432-9500) entgegen.

Garrel- Verkehrsüberwachung

Am Dienstag, 04. August 2020, zwischen 11.45 Uhr und 13.45 Uhr, führten Polizeibeamtinnen und Polizeibeamte in der Hauptstraße in Garrel Verkehrskontrollen durch. Im Rahmen der Verkehrsüberwachung stellten die Polizeibeamtinnen und -beamten 18 Gurt-Verstöße sowie 14 Handy-Verstöße fest. Entsprechende Ordnungswidrigkeitenverfahren wurden gegen die betroffenen Personen eingeleitet.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Cloppenburg / Vechta

Nadine Luttmann, PKin

Pressestelle

Telefon: 04471/1860-104

E-Mail: pressestelle@pi-clp.polizei.niedersachsen.de

https://www.pd-ol.polizei-nds.de/dienststellen/polizeiinspektion_clop

penburg_vechta/herzlich-willkommen-bei-der-polizeiinspektion-cloppenb

urgvechta-33.html

Original-Content von: Polizeiinspektion Cloppenburg / Vechta, übermittelt durch news aktuell