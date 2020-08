Polizeiinspektion Cloppenburg / Vechta

POL-CLP: Pressemeldungen für den Bereich Cloppenburg

Cloppenburg/Vechta (ots)

Löningen - Präparierter Tierköder ausgelegt

Am Montag, 03. August 2020, wurde der Polizei gemeldet, dass in einem Waldstück an der Straße Zu den Siefen eine mit Stecknadeln präparierte Fleischwurst gefunden wurde. Es besteht der Verdacht, dass eine bislang unbekannte Person diese Wurst auslegte, damit ein Tier sie frisst und sich dabei verletzt. Daher wurde ein Ermittlungsverfahren gegen Unbekannte wegen des Verdachtes des Verstoßes gegen das Tierschutzgesetz eingeleitet. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei Löningen (Tel. 05432-9500) entgegen.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Cloppenburg / Vechta

Hendrik Ebmeyer, PK

Pressestelle

Telefon: 04471/1860-103

E-Mail: pressestelle@pi-clp.polizei.niedersachsen.de

https://www.pd-ol.polizei-nds.de/dienststellen/polizeiinspektion_clop

penburg_vechta/herzlich-willkommen-bei-der-polizeiinspektion-cloppenb

urgvechta-33.html

Original-Content von: Polizeiinspektion Cloppenburg / Vechta, übermittelt durch news aktuell