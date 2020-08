Polizeiinspektion Cloppenburg / Vechta

Saterland - Fahren ohne Führerschein

Am Montag, den 03.August 2020, um 11.36 befuhr ein 30-jähriger Rhauderfehner mit seinem Kleinkraftrad die Hauptstraße. Bei der Kontrolle wurde festgestellt, dass der Rhauderfehner keinen Führerschein hatte. Ein Strafverfahren wurde eingeleitet und eine Weiterfahrt untersagt.

Barßel-Verkehrsunfall mit einer leicht verletzten Person

Am Montag, den 03.August 2020, gegen 07.47 Uhr befuhr eine 37-jährige Barßelerin mit ihrem PKW, Daimler die Möwenstraße in Elisabethfehn. Als sie an der Einmündung zur Oldenburger Straße nach links abbiegen wollte, übersah sie einen 31-jährigen Radfahrer, der den Radweg der Oldenburger Straße befuhr. Es kam zum Zusammenstoß beider Fahrzeuge woraufhin der Radfahrer zu Fall kam und sich leicht verletzte. An den Fahrzeugen entstand Sachschaden in Höhe von etwa 50 Euro.

