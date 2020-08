Polizeiinspektion Cloppenburg / Vechta

POL-CLP: Pressemeldungen für den Bereich Cloppenburg

Cloppenburg/Vechta (ots)

Emstek - Diebstahl aus Eier-Kasten

Am Montag, 03. August 2020, kam es zwischen 15.50 und 17.30 Uhr in der Margarethenstraße zum diebstahl aus einem eier-Kasten. Ein bislang unbekannter Täter entwendete aus einer Geldkassette Bargeld und mehrere Schachteln mit Eiern. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei Emstek (Tel. 04473-2306) entgegen.

Cloppenburg - Sachbeschädigung an Pferdeanhänger

Zwischen Donnerstag, 23. Juli 2020, 18.00 Uhr und Sonntag, 02. August 2020, kam es in der Straße Am Forstgarten zur Sachbeschädigung an einem Pferdeanhänger. Ein bislang unbekannter Täter zerstach zwei Reifen des Anhängers, der in einer Parkbucht stand. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei Cloppenburg (Tel. 04471-18600) entgegen.

Cloppenburg - Pkw zerkratzt

Zwischen Samstag, 01. August 2020, 23.00 Uhr und Montag, 03. August 2020, 16.45 Uhr kam es auf einem beschrankten Parkplatz an der Bahnhofstraße zu einer Sachbeschädigung an einem Pkw. Ein bislang unbekannter Täter zerkratzte den Lack eines dort geparkten Seat Ibizas auf der Fahrerseite. Der Sachschaden wird auf 1500 Euro geschätzt. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei Cloppenburg (Tel. 04471-18600) entgegen.

Cloppenburg - Verkehrsunfall mit zwei leicht Verletzten

Am Montag, 03. August 2020, kam es um 13.45 Uhr auf der Molberger Straße zu einem Verkehrsunfall. Eine 53-jährige Radfahrerin aus Cloppenburg überquerte die Molberger Straße in Richtung Pastor-Covers-Straße. Hierbei übersah sie einen 52-jährigen Motorrad-Fahrer aus Cloppenburg, der die Molberger Straße befuhr. Es kam zum Zusammenstoß, durch den beide Beteiligte leicht verletzt wurden. Der Sachschaden wird auf 300 Euro geschätzt.

