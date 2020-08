Polizeiinspektion Cloppenburg / Vechta

POL-CLP: Meldung aus Bakum

Cloppenburg/Vechta (ots)

Bakum- Unfallflucht- Zeugenaufruf Am Montag, 03. August 2020, gg. 10.00 Uhr, kam es in Bakum zu einem Verkehrsunfall. Nach ersten Ermittlungen hat ein Lkw bei einer Anlieferungsfahrt in der Straße "Berliner Ring" beim Rangieren einen Baum gestreift und dabei zu Boden gedrück. Der rund 3 Meter hohe Baum wurde bei dem Anprall völlständig entwurzelt und somit zerstört. Daher beläuft sich der Sachschaden auf rund 1700 Euro. Erste Zeugen hatten kurz vor dem Unfall einen roten Lkw mit niederländischem Kennzeichen in der Siedlung fahren gesehen. Wer nähere Angaben zum Unfallverursacher machen kann, wird gebeten sich mit der Polizei in Bakum in Verbindung zu setzen, Tel.: 04446-1637.

