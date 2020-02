Polizeiinspektion Lüneburg

POL-LG: ++ Polizei stellt Drogen sicher ++ Holzrückeanhänger gestohlen ++ Streit unter Volltrunkenen ++ Streifenwagen überholt und verunfallt ++

Lüneburg (ots)

Pressemitteilung der Polizeiinspektion Lüneburg/ Lüchow-Dannenberg/ Uelzen vom 05.02.2020

Lüneburg

Lüneburg - Einbruch in Wohnung

Am 04.02.20, zwischen 07.30 und 19.20 Uhr, brachen unbekannte Täter in eine Wohnung eines Mehrfamilienhauses in der Straße Am Blauen Camp ein. Die Täter öffneten ein Fenster und betraten die Wohnung. Entwendet wurden Schmuck und Bargeld. Der entstandene Schaden beläuft sich auf mehrere hundert Euro. Hinweise nimmt die Polizei Lüneburg, Tel.: 04131/8306-2215, entgegen.

Lüneburg - Streifenwagen überholt und verunfallt - Fahrer aus Pkw geschleudert

Am 04.02.20, gegen 23.35 Uhr, überholte ein 37-jähriger Mitsubishi-Fahrer eine Polizeistreife, die auf der B 209 bzw. Ostumgehung in Fahrtrichtung Süden fuhr. Mit deutlich überhöhter Geschwindigkeit fuhr der Pkw-Fahrer etwa auf Höhe der Anschlussstelle Stadtkoppel an dem Streifenwagen vorbei und kam kurz nach dem Einscheren von der Fahrbahn ab. Der Pkw geriet in den Straßengraben, fuhr ein Stück die Böschung hoch, schleuderte dann über die Fahrbahn und blieb auf dem linken Fahrstreifen liegen. An dem Mitsubishi entstand Sachschaden von mehreren tausend Euro. Der Fahrer hatte großes Glück, da er bei dem Unfall lediglich schwer verletzt wurde, da er bei dem Unfall aus dem Pkw herausgeschleudert worden war. Nach ersten Ermittlungen ist der 37-Jährige nicht im Besitz einer Fahrerlaubnis. Zudem war er zum Zeitpunkt des Unfalls alkoholisiert. Er kam in ein Krankenhaus. Der Pkw musste abgeschleppt werden.

Lüneburg - Reifen zerstochen

Die Reifen eines VW, der in der Nacht zum 05.02.20 im Heidkamp abgestellt war, ist zwischen 18.00 und 07.30 Uhr von unbekannten Tätern zerstochen worden. Weiterhin beschädigten die Täter einen Hydraulikschlauch. Es entstanden Sachschäden von mehreren hundert Euro. Zeugen, die Personen am Tatort beobachtet haben, werden gebeten sich mit der Polizei Lüneburg, Tel.: 04131/8306-2215, in Verbindung zu setzen.

Thomasburg - Pkw gestreift und abgehauen

Am 04.02.20, zwischen 11.30 und 14.00 Uhr, streife ein bislang Unbekannter mit seinem Fahrzeug einen Opel, der im Dannhopweg abgestellt war. An dem Opel entstand Sachschaden von ca. 1.000 Euro. Der Unbekannte fuhr jedoch davon, ohne sich um die Schadensregulierung zu kümmern. Hinweise nimmt die Polizei Bleckede, Tel.: 05852(951170, entgegen.

Lüneburg - Verfahren wegen Unfallflucht eingeleitet

Am 04.02.20, gegen 15.55 Uhr, versuchte der 68-jährige Fahrer eines Mercedes auf einem Parkplatz in der Straße Lüner Rennbahn in eine Parklücke zu fahren. Hierbei stieß er gegen einem ordnungsgemäß abgestellten BMW. Es entstanden Sachschäden von ca. 2.000 Euro bei dem Unfall. Der 68-Jährige suchte sich jedoch eine andere Parklücke, stellte seinen Pkw ab und ging Einkaufen, ohne sich als Unfallverursacher zu erkennen zu geben. Die Polizei leitete ein Verfahren wegen Unfallflucht gegen den Mercedes-Fahrer ein.

Lüchow-Dannenberg

Lüchow - Streit unter Volltrunkenen

Am Morgen des 04.02.20 suchte eine Polizeistreife ein Wohnhaus in der Lange Straße auf, da es dort zu einer tätlichen Auseinandersetzung zwischen zwei Männern gekommen sein sollte. Nach ersten Ermittlungen hat ein 35-Jähriger einen 47 Jahre alten Mann mit der Faust u.a. gegen den Kopf und den Bauch geschlagen. Beide Männer waren stark alkoholisiert. Der aus dem Libanon stammende Tatverdächtige pustete einen Wert von 2,16 Promille, der 47-jährige Deutsche 3,6 Promille. Ein Rettungswagen brachte den Verletzten vorsorglich in eine Klinik. Die Polizei leitete ein Strafverfahren wegen Körperverletzung gegen den Jüngeren der beiden Streithähne ein.

Dannenberg - Pkw angefahren und geflüchtet - Zeugen gesucht

Am 04.02.20, zwischen 14.00 und 14.30 Uhr, stieß ein bislang Unbekannter mit seinem Fahrzeug gegen einen VW Golf, der auf dem Parkplatz eines Schnellrestaurants im Develangring abgestellt war. An dem VW entstand Sachschaden von ca. 2.000 Euro. Der Unfallverursacher fuhr jedoch davon, ohne seine Personalien zu hinterlassen. Hinweise nimmt die Polizei Dannenberg, Tel.: 05861/985760, entgegen.

Lüchow - Pedelec gestohlen

Am 04.02.20, zwischen 17.55 und 19.40 Uhr, stahlen unbekannte Täter ein schwarzes Damen-Pedelec Victoria, welches vor einer Turnhalle im Schulweg abgestellt war. Es entstand ein Schaden von mehreren hundert Euro. Hinweise nimmt die Polizei Lüchow, Tel.: 05841/122215, entgegen.

Uelzen

Wrestedt - bei Auffahrunfall durch Hecke geschoben - drei Leichtverletzte

Am 04.02.20, gegen 16.20 Uhr, wollte die 40 Jahre alte Fahrerin eines Opel Agila vom Ortsverbindungsweg Wrestedt Richtung Klein Bollensen nach links in die Straße Vor den Lehmkuhlen einbiegen. Der nachfolgende, 21 Jahre alte Fahrer eines VW Tiguan bemerkte dies zu spät und fuhr auf dem vorausfahrenden Opel auf. In Folge des Zusammenstoßes wurde der Opel durch eine Hecke geschoben und prallte gegen einen Carport. Sowohl die Opel-Fahrerin als auch zwei im Pkw mitfahrende 16-jährige Mädchen wurden bei dem Unfall jeweils leicht verletzt. Die bei dem Unfall entstandenen Sachschäden belaufen sich auf ca. 12.000 Euro.

Uelzen - Verkehrszeichen umgefahren und geflüchtet

Am späten Abend des 03.02.20 stellten zwei Polizeibeamten im Rahmen der Streife einen Unfallschaden an einer Verkehrsinsel im Einmündungsbereich B 493/ B 191 fest. Ein bislang Unbekannter war vermutlich gegen 22.00 Uhr mit seinem Pkw Audi von der B 191 aus Uelzen kommend nach rechts in Richtung Lüchow abgebogen, auf die Verkehrsinsel gefahren und hatte zwei Verkehrszeichen und einen Metallpfosten beschädigt. Neben den Verkehrszeichen wurde der Audi u.a. vermutlich am Unterboden beschädigt. Der Unbekannte Fahrer fuhr jedoch davon, ohne sich um die Schadensregulierung zu kümmern. Hinweise nimmt die Polizei Uelzen, Tel.: 0581/930215, entgegen.

Uelzen -2.000 EUR Sachschaden an Pkw - wer hat den Unfall beobachtet?

Am 05.02.20, zwischen 08.30 und 11.00 Uhr, stieß ein bislang Unbekannter mit seinem Fahrzeug gegen einen Opel, der in der Schuhstraße auf einem Parkplatz abgestellt war. Am Opel entstanden ca. 2.000 Euro Sachschaden. Trotzdem fuhr der Unfallverursacher davon, ohne die Personalien zu hinterlassen. Zeugen, die den Unfall beobachtet haben werden gebeten sich mit der Polizei Uelzen, Tel.: 0581/930215, in Verbindung zu setzen.

Uelzen, OT. Borne - Holzrückeanhänger gestohlen - Zeugen gesucht! - #Bild

Weiterhin fahndet die Polizei nach einem Diebstahl im Zeitraum vom 22. bis 26.01.20 nach einem hochwertigen Spezialanhänger. Dabei hoffen die Beamten auf die Mithilfe der Bevölkerung/von Zeugen. Unbekannte hatten mit einem größeren Fahrzeug ein Holzrückeanhänger von einem Grundstück Im Rundling in Borne abtransportiert, so dass ein Schaden von mehreren tausend Euro entstand. Hinweise nimmt die Polizei Uelzen, Tel. 0581-930-0 bzw. -930-322, entgegen.

Lüneburg/ Lüchow-Dannenberg/ Uelzen - Polizei stellt Drogen sicher

Bei einer Kontrolle am Uelzener Busbahnhof am Spätnachmittag des 04.02.20 stellten Polizeibeamte etwas Marihuana sicher, welches ein 32-Jähriger bei sich trug. Zur etwa gleichen Zeit wurden in der Straße Schöne Aussicht in Bad Bevensen ein 15 Jahre alter Jugendlicher und ein 18-Jähriger kontrolliert. Die Polizei stellte u.a. einen Grinder und etwas Marihuana sicher. Im Clamartpark in Lüneburg wurden am Dienstag, gegen 17.45 Uhr, vier Männer im Alter von 23, 29, 38 und 45 Jahren kontrolliert. Ein Klemmleistenbeutel wird neben den Männern auf dem Boden liegend aufgefunden. Das Quartett erhielt einen Platzverweis. In der Schäfer-Ast-Straße in Radbruch wurde gegen 22.50 Uhr ein 25-Jähriger von der Polizei kontrolliert. Anwohner hatten zuvor einen lauten Knall gemeldet. Der 25-Jährige führte in einem Klemmleistenbeutel Drogen mit, sowie Zubehör zum Konsum. Bereits gegen 15.00 Uhr kontrollierten Polizeibeamte im Bereich des Sportplatzes im Schulweg in Lüchow einen 20 Jahre alten Mann. Dieser räumte ein, dass er kurz zuvor noch einen Joint geraucht habe. Die Polizei leitete Strafverfahren gegen die Personen ein und stellte sowohl die Drogen als auch das "Zubehör" sicher.

