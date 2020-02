POL-LG: ++ Adendorf - Lkw kommt von der Fahrbahn ab - Bundesstraße über Stunden gesperrt ++

Polizeiinspektion Lüneburg

Lüneburg (ots)

Adendorf - Lkw kommt von der Fahrbahn ab - Bundesstraße über Stunden gesperrt

Aus bislang nicht geklärter Ursache kam am 04.02.20, gegen 14.35 Uhr, ein 42 Jahre alter Lkw-Fahrer mit seinem Gespann nach rechts von der Fahrbahn ab, überfuhr unzählige Blumenkübel und eine Ampel bevor er schließlich etwa in Höhe der Einmündung zur Dorfstraße zum Stehen kam. Der aus Polen stammende 42-Jährige hatte die B 209 bzw. Artlenburger Landstraße aus Richtung Brietlingen kommend in Richtung Lüneburg befahren, als er evtl. krankheitsbedingt die Kontrolle über den Lkw verlor. Der Lkw-Fahrer verlieb zunächst benommen in der Fahrerkabine sitzen und musste von Rettungskräften geborgen werden. Er wurde von einem Rettungswagen in das Klinikum gebracht. Warum er von der Fahrbahn abkam, ist nicht abschließend geklärt. Die Ermittlungen dauern an. Aus dem Lkw waren Öl und andere Betriebsstoffe ausgetreten, so dass zunächst die Feuerwehr und dann der Bauhof zum Abstreuen erschien. Weiterhin behinderte ein größeres Trümmerfeld den fließenden Verkehr. Die Artlenburger Landstraße blieb für ca. drei Stunden teilweise voll gesperrt. Die Polizei leitete den Verkehr die meiste Zeit jedoch einspurig und im Wechsel an der Unfallstelle vorbei. Die entstandenen Sachschäden belaufen sich auf etliche tausend Euro.

