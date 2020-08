Polizeiinspektion Cloppenburg / Vechta

Vechta - Diebstahl aus Gartenschuppen

Zwischen Montag, 27. Juli 2020, 20.00 Uhr und Samstag, 01. August 2020, 07.00 Uhr kam es im Wiesenweg zum Diebstahl aus einem Gartenschuppen. Ein bislang unbekannter Täter betrat das Grundstück und begab sich in einen dortigen Gartenschuppen. Aus diesem entwendete er ein Pedelec und zwei Kettensägen. Bei dem Pedelec handelte es sich um ein Fahrrad der Marke Gazelle, Modell Arroyo. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei Vechta (Tel. 04441-9430) entgegen.

Holdorf - Diebstahl eines Pedelec

Am Freitag, 31. Juli 2020, kam es zwischen 17.30 und 18.00 Uhr an der Einmündung der Neuenkirchener Straße und Zum Heidesee zum Diebstahl eines Pedelec. Ein bislang unbekannter Täter entwendete das dort abgestellte Fahrrad des Herstellers Kalkhoff, Modell Tasman. Sowohl Rahmen, als auch sämtliche anbauteile waren schwarz. Außerdem war eine schwarze Fahrradbox am Gepäckträger montiert. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei Holdorf (Tel. 05494-1536) entgegen.

Lohne - Fahren ohne Fahrerlaubnis

Am Montag, 03. August 2020, wurde um 08.35 Uhr ein 23-jähriger Pkw-Fahrer aus Lohne auf der Brägeler Straße kontrolliert. Im Rahmen der Überprüfungen stellte sich heraus, dass der Mann nicht im Besitz einer gültigen Fahrerlaubnis ist. Ihm wurde die Weiterfahrt untersagt und ein entsprechendes Ermittlungsverfahren eingeleitet.

