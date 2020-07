POL-ANK: Verkehrsunfall mit einem schwerverletzten Motorradfahrer auf der B109 zwischen Rathebur und Ferdinandshof

Polizeiinspektion Anklam

Verkehrsunfall mit einem schwerverletzten Motorradfahrer auf der B109 zwischen Rathebur und Ferdinandshof

Anklam (ots)

Heute Mittag (07.07.2020, 11:20 Uhr) kam es auf der B109 zwischen Rathebur und Ferdinandshof zu einem Verkehrsunfall, bei dem zwei Personen verletzt wurden. Nach ersten Erkenntnissen der Polizei fuhr der 71-jährige deutsche Fahrer eines PKW VW auf der B109 aus Richtung Rathebur in Richtung Ferdinandshof. Zum selben Zeitpunkt war ein 67-jähriger deutscher Fahrer eines Motorrades der Marke BMW in Gegenrichtung unterwegs.

Zwischen den beiden Orten standen zwei Fahrzeuge des Straßenbauamtes am rechten Fahrbahnrand, an denen der 71-Jährige vorbeifahren wollte und daher den Fahrstreifen wechselte. Dabei übersah er den entgegenkommenden Motorradfahrer und stieß frontal mit diesem zusammen. Dieser wurde nach dem Aufprall mit dem PKW auf die Fahrbahn geschleudert und kam dort zum Liegen. Der 67-Jährige wurde schwer verletzt und musste durch Rettungskräfte nach einer Erstversorgung in das Krankenhaus Greifswald gebracht werden. Der 71-jährige VW-Fahrer wurde leicht verletzt ins Klinikum Anklam gebracht.

Beide Fahrzeuge waren nicht mehr fahrbereit und mussten abgeschleppt werden. Der Gesamtschaden wird auf ca. 15.000 Euro geschätzt. Die Unfallstelle war für ca. zwei Stunden komplett gesperrt.

