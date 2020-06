Polizeidirektion Neustadt/Weinstraße

POL-PDNW: (Bad Dürkheim) - Mountainbiker gestürzt

Bad Dürkheim (ots)

Am 24.06.2020 stürzte ein Mountainbike auf einen Waldweg in Höhe des Waldparkplatzes Drei Eichen in Bad Dürkheim. Beim Versuch über eine Wurzel zu fahren, stürzte der 35-jährige Fahrer und zog sich hierbei eine Schulterverletzung zu. Er wurde durch den hinzugezogenen Rettungsdienst versorgt. Am Fahrrad entstand kein Schaden.

