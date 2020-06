Polizeidirektion Neustadt/Weinstraße

POL-PDNW: Umfangreiche Kontrollen im Stadtgebiet

Neustadt/Weinstraße

Die Polizei Neustadt ist den eingegangenen Bürgerbeschwerden über "Temposünder" in Diedesfeld nachgegangen. Infolge dieser Beschwerden wurde am Dienstag, den 23.06.2020, eine Geschwindigkeitsmessung in der Weinstraße, am Ortseingang von Diedesfeld, durchgeführt. Im Zeitraum von 08:45 bis 09:45 Uhr wurde die Einhaltung der Geschwindigkeitsbegrenzung für den aus Hambach kommenden Verkehr überwacht. Hierbei konnten keine Verstöße festgestellt werden. Darüber hinaus wurde im Zeitfenster von 07:30 bis 08:15 Uhr eine Kontrollstelle am Kurfürst-Ruprecht-Gymnasium eingerichtet sowie weitere Kontrollen aus dem fließenden Verkehr durchgeführt. Hierbei konnten insgesamt zehn Gurtverstöße, zwei Handyverstöße und zwei weitere Ordnungswidrigkeiten festgestellt und geahndet werden. Durch eine Fußstreife in der Zeit von 12:15 bis 13:00 Uhr war die Polizei Neustadt auch in der Innenstadt und am Bahnhofsvorplatz präsent.

