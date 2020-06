Polizeidirektion Neustadt/Weinstraße

POL-PDNW: (Dackenheim,Bad Dürkheim) - Verkehrskontrollen nach Bürgerbeschwerden

Bad Dürkheim (ots)

Am 23.06.2020 wurden aufgrund von Bürgerbeschwerden mehrere Geschwindigkeitsmessungen im Dienstgebiet durchgeführt. In Bad Dürkheim, in der Friedelsheimerstraße in Höhe der Limburgschule, mussten 8 Verwarnungen ausgesprochen werden. Bei erlaubten 30 km/h wurde die höchste Geschwindigkeit mit 53 km/h gemessen. Danach wurde in Dackenheim, in der Weisenheimer Straße in Richtung Ortsmitte, eine Kontrolle durchgeführt. Erfreulicherweise hielten sich alle gemessen Fahrzeugführer an die Höchstgeschwindigkeit von 30 km/h.

