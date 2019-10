Polizeiinspektion Rotenburg

POL-ROW: ++ 75-jähriger Fußgänger stirbt bei Verkehrsunfall ++

Rotenburg (ots)

75-jähriger Fußgänger stirbt bei Verkehrsunfall

Gnarrenburg. Bei einem schweren Verkehrsunfall im Gnarrenburger Ortskern ist am frühen Mittwochmorgen ein 75-jähriger Mann aus Gnarrenburg ums Leben gekommen. Nach bisherigen Erkenntnissen wollte der Fußgänger die Hermann-Lamprecht-Straße gegen 7 Uhr etwa in Höhe des Netto-Marktes überqueren. Dabei wurde der Mann von einem von links kommenden Fiat Punto erfasst und in den Gegenverkehr geschleuderte. Dort kam es zu Kollisionen mit zwei weiteren Fahrzeugen. Die Fahrerin des ersten Wagens habe einen Zusammenstoß mit dem Fußgänger nicht wahrgenommen. Sie sei kurz angehalten und habe dann ihren Weg fortgesetzt. Später meldete sie sich bei der Polizei und teilte eine mögliche Beteiligung an dem Unfall mit. Der Fahrer eines nachfolgenden Autos konnte einen Zusammenstoß mit dem 75-Jährigen ebenfalls nicht mehr vermeiden. Für den Verletzten kam jede Hilfe zu spät. Eine Notärztin stellte noch vor Ort seinen Tod fest. Zur Klärung des genauen Unfallhergangs ist die Hermann-Lamprecht-Straße an der Unfallstelle seit mehreren Stunden gesperrt. Die Polizei und die zuständige Staatsanwaltschaft Stade haben zur Unfallaufnahme einen Gutachter hinzugezogen und alle beteiligten Unfallfahrzeuge sichergestellt.

