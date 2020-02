Polizeidirektion Ratzeburg

POL-RZ: Zeugen gesucht nach Verkehrsunfallflucht zwischen Gudow und Sarnekow.

Ratzeburg (ots)

24. Februar 2020 - Kreis Herzogtum Lauenburg 21.02.2020 - L 205 Gudow/Sarnekow

Am 21.02.20 gegen 12.20 Uhr kam es auf der L205 in Höhe Kaiserberg zu einem Unfall im Begegnungsverkehr, nach dem sich eines der beteiligten Fahrzeuge unerlaubt entfernte.

Nach aktuellem Stand der Ermittlungen fuhr ein Fahrzeug in der dortigen Rechtskurve in Richtung Gudow zu weit in der Fahrbahnmitte. Dadurch kam es zum seitlichen Zusammenstoß mit einem entgegenkommenden Seat Altea. Der Seat wurde dabei an der gesamten linken Seite erheblich beschädigt.

Vom geflüchteten Fahrzeug konnten diverse Teile am Unfallort festgestellt werden, die auf einen Mercedes der B-Klasse schließen lassen. Das fragliche Fahrzeug müsste an der linken Seite ebenfalls erhebliche Beschädigungen aufweisen. Der Außenspiegel links dürfte fehlen, oder ebenfalls schwer beschädigt sein.

Zeugen gesucht! Wer hat den Unfall beobachtet und kann Angaben zum geflüchteten Fahrzeug oder dessen Fahrzeugführer machen? Wem ist eine Mercedes B-Klasse mit schweren Beschädigungen entlang der linken Fahrzeugseite aufgefallen? Hinweise nimmt die Polizeistation Mölln unter der Telefonnummer 04542/8099-0 entgegen.

Original-Content von: Polizeidirektion Ratzeburg