Kreispolizeibehörde Olpe

POL-OE: Verkehrsunfall mit schwer verletzter Kradfahrerin

Finnentrop (ots)

Eine 33-jährige Frau fuhr am Samstag gegen 13:10 Uhr mit ihrem Motorrad die Landstraße 687 aus Rtg. Sundern in Rtg. Rönkhausen. Nachdem sie in einer Rechtskurve verbotswidrig einen vor ihr fahrenden Pkw überholt hatte, verlor sie beim Wiedereinscheren die Kontrolle über die Maschine. Sie kam nach rechts von der Fahrbahn ab und stürzte in den Graben. Dabei zog sie sich schwere Verletzungen zu und musste mit dem Rettungswagen dem Krankenhaus zugeführt werden.

