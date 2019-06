Kreispolizeibehörde Olpe

POL-OE: Einbruch in Imbiss

Attendorn (ots)

Bislang unbekannte Täter verschafften sich von Mittwoch (12. Juni) 23.15 Uhr bis Donnerstag (13. Juni) 10.45 Uhr Zutritt zu einem Imbiss in der Dortmunder Straße in Attendorn. Dafür entfernten sie gewaltsam das Toilettenfenster und betraten so die Räumlichkeiten. Die Täter entwendeten Bargeld in Höhe von 300 Euro. Zusätzlich entstand ein geringer Sachschaden am Fenster. Hinweise und Beobachtungen nimmt die Polizei unter der Telefonnummer 02761-9269-0 entgegen.

Rückfragen bitte an:



Kreispolizeibehörde Olpe

Pressestelle Kreispolizeibehörde Olpe

Telefon: 02761 9269 2200/-10

E-Mail: pressestelle.olpe@polizei.nrw.de

http://www.polizei.nrw.de/olpe

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Olpe, übermittelt durch news aktuell