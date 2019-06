Kreispolizeibehörde Olpe

POL-OE: Vandalismus auf dem Kirchplatz - Zeugen gesucht

Lennestadt (ots)

In der Zeit zwischen dem 4. Juni und dem 8. Juni richteten bisher Unbekannte auf dem Kirchplatz in Elspe einen Schaden von über 2000 Euro an. Eine Arbeitsgemeinschaft hatte Strahler in den Boden eingelassen. Diese wurden nach bisherigen Erkenntnissen mit einem aus einer Mauer ausgebrochenen Stein zerschlagen. Zeugen bzw. Hinweisgeber werden gebeten, sich unter der der Telefonnummer 02761-9269-0 mit der Polizei in Verbindung zu setzen.

Rückfragen bitte an:



Kreispolizeibehörde Olpe

Pressestelle Kreispolizeibehörde Olpe

Telefon: 02761 9269 2200/-10

E-Mail: pressestelle.olpe@polizei.nrw.de

http://www.polizei.nrw.de/olpe

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Olpe, übermittelt durch news aktuell