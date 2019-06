Kreispolizeibehörde Olpe

POL-OE: Zusammenstoß mit Motorradfahrer

Attendorn (ots)

Zu einem Unfall kam es am Sonntag gegen 15.35 Uhr im Ortsteil Bremge. Eine 74-jährige Autofahrerin aus Siegen befuhr die Straße Bremge in Richtung Repetalstraße. Dort wendete sie ihren PKW auf der K 17 und beabsichtigte wieder zurückzufahren. Hierbei übersah sie eine Gruppe von Motorradfahren, die zeitgleich in Richtung Helden unterwegs waren. Ein 55-Jähriger aus Dortmund, der annahm dass die Autofahrerin weiter in Richtung Helden fahren wollte, kollidierte mit dem Fahrzeug der Seniorin und stürzte. Dabei verletzte er sich, so dass ihn Rettungskräfte in ein Krankenhaus brachten. Nach ambulanter Versorgung konnte er dieses wieder verlassen. Das Krad musste abgeschleppt werden. Es entstand ein Sachschaden im fünfstelligen Bereich.

