Kreispolizeibehörde Olpe

POL-OE: Versuchter Einbruch- mutmaßlicher Täter gefasst

Olpe (ots)

Am späten Sonntagabend meldete der Betreiber einer Tankstelle im Ortsteil Hanemicke, dass er soeben zwei Einbrecher auf seiner Kameraüberwachung festgestellt habe. Als Einsatzkräfte der Polizei am Tatort eintrafen, sahen sie eine männliche Person in ein angrenzendes Waldstück laufen. Nachdem ein angeforderter Hundeführer die Durchsuchung begann, gab sich ein 29-Jähriger zu erkennen. Dieser hat keinen festen Wohnsitz in Deutschland und wurde vorläufig festgenommen. Oberhalb des Tatortes konnten die Beamten dem Tatverdächtigen einen PKW zuschreiben. Die Suche nach einer zweiten Person verlief erfolglos. Die Kriminalpolizei übernahm die Ermittlungen. Nach Rücksprache mit der Staatsanwaltschaft entließen sie den bisher nicht polizeilich in Erscheinung getretenen 29-Jährigen wieder. Eine Anzeige wurde gefertigt.

