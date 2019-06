Kreispolizeibehörde Olpe

POL-OE: Stark alkoholisierter Jugendlicher fährt mit Fahrrad

Olpe (ots)

Dahl-Friedrichstahl. Beamte der Polizeiwache Olpe überprüften am Pfingstsonntag gegen 22.56Uhr einen 17-jährigen Fahrradfahrer, der die "Koblenzer Straße" in Dahl-Friedrichsthal befuhr. Bei der Kontrolle konnte eine deutliche Alkoholisierung des Jugendlichen festgestellt werden. Der erhebliche Alkoholisierungsgrad machte in der Folge die Entnahme einer Blutprobe erforderlich. Den jungen Mann erwartet nun ein Strafverfahren wegen "Trunkenheit im Verkehr". Die Polizei weist in diesem Zusammenhang darauf hin, dass das Führen eines Fahrrades unter Alkoholeinfluss unter bestimmten Voraussetzungen nicht nur strafbar, sondern darüber hinaus auch für den Fahrradfahrer und andere Verkehrsteilnehmer überaus gefährlich sein kann. Immer wieder kommt es bei entsprechenden Unfällen zu schweren Verletzungen von Beteiligten. Daher sollte für betrunkene Fahrradfahrer folgender Spruch immer gelten: "Wer sein Fahrrad liebt, der schiebt!".

