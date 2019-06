Kreispolizeibehörde Olpe

POL-OE: Verkehrsunfall mit zwei Leichtverletzten und hohem Sachschaden

Bild-Infos

Download

Olpe (ots)

Bei einem Verkehrsunfall mit Lkw-Beteiligung auf der K18 "Rother Stein" ist gestern (12. Juni) gegen 10.50 Uhr ein 60-jähriger Volvo-Fahrer sowie seine 57-jährige Beifahrerin leicht verletzt worden. Ein 65-jähriger Lkw-Fahrer beabsichtige, in den Kreisverkehr B55/K18 einzufahren. Dabei geriet sein Auflieger auf regennasser Fahrbahn wenige Meter vor dem Kreisverkehr ins Rutschen und auf die Gegenfahrspur. Für den dort fahrenden Volvo-Fahrer bestand keine Möglichkeit, auszuweichen. Dadurch fuhr er seitlich unter den Auflieger. Die beiden Verletzten wurden mit einem Rettungswagen in ein Krankenhaus gebracht. Es entstand ein hoher Sachschaden. Die Ermittlungen zur Unfallursache dauern an. Die K 18 war kurzzeitig in beide Richtungen gesperrt.

Rückfragen bitte an:



Kreispolizeibehörde Olpe

Pressestelle Kreispolizeibehörde Olpe

Telefon: 02761 9269 2200/-10

E-Mail: pressestelle.olpe@polizei.nrw.de

http://www.polizei.nrw.de/olpe

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Olpe, übermittelt durch news aktuell