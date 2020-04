Kreispolizeibehörde Heinsberg

POL-HS: Diebstähle aus mehreren Pkw

Kreis Heinsberg (ots)

In Heinsberg-Dremmen, stahlen unbekannte Personen zwischen Montag (20. April), 22.15 Uhr und Dienstag (21. April), 7 Uhr, aus einem Pkw an der Mommartzstraße eine Geldbörse mit Bargeld sowie Ausweispapieren. In Gangelt-Birgden, an der Bahnhofstraße, wurde durch unbekannte Personen, in der Zeit zwischen Montag (13. April) und Mittwoch (22. April), ein Pkw geöffnet. Sie stahlen ein Mobiltelefon älteren Baujahres sowie aus der Mittelkonsole Münzgeld. In Erkelenz-Bellinghoven öffneten unbekannte Personen, zwischen Mittwoch (22. April), 18 Uhr und Donnerstag (23. April), 9 Uhr, zwei Fahrzeuge. An der Straße Landwehr wurden aus einem Pkw ein rotes Portemonnaie mit Bargeld, eine blaue Steppjacke sowie ein blaues Hemd entwendet. Am Lövenicher Weg wurde ein Fahrzeug durchwühlt, allerdings nach ersten Erkenntnissen nichts gestohlen. In Erkelenz-Kückhoven durchwühlten unbekannte Personen, ebenfalls in der Nacht zu Donnerstag (23. April), ein Fahrzeug, das an der Katzemer Straße parkte. Was in diesem Fall fehlte, stand zum Zeitpunkt der Anzeigenerstattung noch nicht fest. In Hückelhoven-Ratheim, auf einem Parkplatz, an der Straße Wiesengrund am Adolfosee, parkten zwischen Mittwoch (22. April), 19 Uhr und Donnerstag (23.April), 6.15 Uhr, zwei Pkw. An beiden Fahrzeugen zerstörten unbekannte Personen jeweils eine Seitenscheibe. Aus dem Einen wurden eine Arbeitstasche, verschiedene Elektronikartikel, Tabak sowie Bargeld gestohlen. Aus dem Anderen entwendeten unbekannte Personen eine Getränkedose, die sie vor Ort tranken und leer zurückließen.

