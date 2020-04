Kreispolizeibehörde Heinsberg

POL-HS: Einbruch in Werkstatt

Heinsberg-Oberbruch (ots)

Unbekannte Täter schlugen, in der Zeit zwischen dem 16. April (Donnerstag) und dem 23. April (Donnerstag), die Scheibe eines Glaseinsatzes in einer Hintertür ein. Sie drangen hierdurch in die Werkstatt an der Hans-Böckler-Straße ein und durchsuchten Schränke sowie Schubläden. Aus einer angrenzenden, ehemaligen Wohnung entwendeten sie ein Scheren-Set.

