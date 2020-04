Kreispolizeibehörde Heinsberg

POL-HS: Fahrer nach Zusammenstoß mit Baum nicht mehr im Fahrzeug

Heinsberg-Aphoven (ots)

Am späten Donnerstagabend kam es auf der Landstraße 228, Höhe der Kreisstraße 5, gegen 22.40 Uhr, zu einem Verkehrsunfall. Ein Zeuge hatte einen Pkw gemeldet, der verlassen halb auf der Straße, halb im Grünstreifen stand. Keine Personen wären zu sehen gewesen. Die Beamten fanden an der angegebenen Unfallörtlichkeit einen grauen Pkw Ford Fiesta, ohne Fahrer. Nach einer Auswertung der Spuren an der Unfallstelle, stellten sie fest, dass ein unbekannter Fahrer mit dem Pkw aus Richtung Selfkant kommend in Richtung Heinsberg gefahren war. In einer Kurvenkombination vor dem Kreisverkehr an der Kreisstraße 5 verlor er die Kontrolle über sein Fahrzeug. Der unbekannte Fahrer versuchte augenscheinlich noch durch eine Vollbremsung eine Kollision mit einem Baum am Straßenrand zu vermeiden. Dies gelang ihm jedoch nicht. Der unbekannte Fahrer stieß mit seinem Fahrzeug gegen einen Baum, beide Frontairbags lösten aus. Der Pkw war anschließend nicht mehr fahrbereit. Aufgrund der Spuren war für die Beamten nicht auszuschließen, dass sich der unbekannte Fahrer durch den Unfall verletzt hatte. Bei einer Suche im Umfeld des Unfallortes, in Zusammenarbeit mit dem Rettungsdienst und der Feuerwehr, konnte aber niemand mehr angetroffen werden. Zeugen, die den Unfall beobachtet haben oder Angaben zum Fahrer machen können, ihn oder sie eventuell transportiert haben, werden gebeten, sich mit dem Verkehrskommissariat Heinsberg unter der Telefonnummer 02452 920 0 in Verbindung zu setzten.

