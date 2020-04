Kreispolizeibehörde Heinsberg

POL-HS: Einbruch in Hotel

Erkelenz (ots)

Ein unbekannter Mann drang am 23. April (Donnerstag), zwischen 1.40 Uhr und 1.55 Uhr in ein Hotel an der Kölner Straße ein und verschaffte sich ebenfalls Zugang zum angrenzenden Wohnhaus des Eigentümers. Diese wurden durch das Auslösen der Alarmanlage auf den Einbruch aufmerksam. Als sie Im Hotelbereich nachschauten, entdeckten sie einen männlichen Täter, der sich versteckt hatte. Der Mann war zirka 180 Zentimeter groß, 30 - 35 Jahre alt, mit einer sportlich, schlanken Figur. Der Täter sprach gebrochen Deutsch und war mit einer blau-grauen Jeans und heller Jeansjacke bekleidet. Sein Gesicht hatte er mit einer schwarzen Maske vermummt, es waren aber blonde Haare darunter zu erkennen. Als er entdeckt wurde, flüchtete er aus dem ersten Stock, indem er an einer Laterne herunter kletterte, um dann in Richtung Stadtpark/ Theodor-Körner-Straße zu flüchten. Die Polizei Heinsberg bittet Zeugen, die den Mann haben flüchten sehen, oder Angaben zu seiner Person machen können, sich unter der Telefonnummer 02452 920 0, beim Kriminalkommissariat 2 der Polizei Heinsberg zu melden.

