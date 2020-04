Kreispolizeibehörde Heinsberg

POL-HS: Brand in einem Waldstück

Polizei sucht Zeugen

Wegberg-Wildenrath (ots)

Hinter einem Grundstück, an der Straße Auf dem Kuhberg, wurde am Dienstag, 21. April gegen 17.20 Uhr, ein Brand im Unterholz durch die Feuerwehr gelöscht. Wie bereits im Polizeibericht Nummer 108 vom 17. April berichtet, kam es in der vergangenen Woche bereits zu mehreren Bränden im Bereich Wegberg. Aufgrund der Häufung der Brände besteht der Verdacht der Brandstiftung. Auch nach diesem Brand sucht die Polizei Heinsberg deshalb nach Zeugen, die Beobachtungen gemacht haben, die mit seiner Entstehung in Verbindung stehen könnten. Das Kriminalkommissariat Erkelenz ist unter der Telefonnummer 02452 920 0 zu erreichen.

Rückfragen bitte an:

Kreispolizeibehörde Heinsberg

Pressestelle

Telefon: 02452 / 920-0

E-Mail: pressestelle.heinsberg@polizei.nrw.de

http://www.polizei.nrw.de/heinsberg

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Heinsberg, übermittelt durch news aktuell