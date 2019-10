Polizeidirektion Itzehoe

POL-IZ: 191001.1 Bunsoh: Brand eines Resthofes mit Galerie

Bunsoh (ots)

Am Montagabend ist in Bunsoh ein Resthof mit zwei Wohneinheiten, angebundener Scheune und einem Anbau aus unklarer Ursache niedergebrannt. Die Heider Kripo übernimmt die Ermittlungen, eine Brandortbegehung findet voraussichtlich morgen statt.

Um 23.00 Uhr ging bei der Polizei und der Feuerwehr die Meldung über einen in Flammen stehenden Schuppen in der Schulstraße ein. Bei Eintreffen einer Streife hatten Freiwillige Feuerwehren bereits mit den Löscharbeiten begonnen. Zu diesem Zeitpunkt brannten die Scheune, genutzt als Galerie und Werkstatt, und ein Anbau bereits in voller Ausdehnung. Im späteren Verlauf griff das Feuer außerdem auf das Wohnhaus über. Die sechs Bewohner hatten sich bereits ins Freie gerettet und blieben unversehrt. Im Zuge der Löscharbeiten riss die Feuerwehr einige Gebäudeteile ein, der Brandschaden dürfte sich nach ersten Schätzungen auf etwa 300.000 Euro belaufen.

Die Ermittlungen zur Brandursache dauern an. Am Ort der Brandentstehung, im Schuppen, befand sich eine Heizungsanlage. Oh die ursächlich für das Feuer war, bleibt zu klären.

Merle Neufeld

