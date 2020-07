Polizeipräsidium Stuttgart

POL-S: Passantin beraubt - Zeugen gesucht

Stuttgart-West (ots)

Ein bislang unbekannter Täter hat am Sonntagabend (26.07.2020) in der Reinsburgstraße das Mobiltelefon einer 40 Jahre alten Passantin geraubt. Die Frau ging gegen 20.20 Uhr mit ihrem Smartphone in der Hand die Reinburgstraße entlang, als der Unbekannte an sie herantrat und ihr trotz Gegenwehr das Telefon entriss. Der Täter flüchtete anschließend in Richtung Feuersee. Er soll zirka 30 bis 35 Jahre alt und 180 Zentimeter groß sein. Zudem soll er dunkelhäutig sein und eine sogenannte Afro-Look-Frisur haben. Er trug schwarze Kleidung und hatte einen roten Rucksack dabei. Zeugenhinweise nimmt das Raubdezernat unter der Rufnummer +4971189905778 entgegen.

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Stuttgart

Pressestelle

Telefon: 0711 / 8990 - 1111

E-Mail: stuttgart.pressestelle@polizei.bwl.de

Bürozeiten: Montag bis Freitag 06.30 Uhr bis 18.00 Uhr



Außerhalb der Bürozeiten:

Telefon: 0711 8990-3333

E-Mail: stuttgart.pp@polizei.bwl.de



http://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Stuttgart, übermittelt durch news aktuell