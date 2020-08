Polizeiinspektion Cloppenburg / Vechta

POL-CLP: Pressemeldungen für den Bereich Vechta

Cloppenburg/Vechta (ots)

Vechta - Diebstahl aus Kfz

Von Sonntag, 02. August 2020, 15.00 Uhr bis Montag, 03. August 2020, 10.00 Uhr gelangten unbekannte Täter in Vechta, Schwichteler Straße, in einen Pkw des Herstellers VW Golf, indem sie die Beifahrerscheibe einschlugen. Aus dem Fahrzeug wurden ein Radio und ein Pullover entwendet. Zudem wurde rechten Außenspiegel des Pkw entwendet. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei in Vechta entgegen, Tel.: 04441-9430.

Lohne - Verkehrsunfall

Am Montag, 03. August 2020, 17.30 Uhr befuhren ein 28-jähriger Pkw-Fahrer aus Dinklage, eine 28-jährige aus Goldenstedt mit ihren Pkw und ein 43-jähriger rumänischer Staatsbürger mit seinem Sattelzug die Vechtaer Straße in Lohne. Vermutlich aus Unachtsamkeit fuhr der 43-jährige mit seinem Lkw auf den Pkw der 28-jährigen aus Goldenstedt auf. Hierdurch wurde dieser wiederum auf dem Pkw des 28-jährigen aus Dinklage geschoben. Zum gegenwärtigen Zeitpunkt steht noch nicht fest, ob zwei, im Pkw der 28-jähigen aus Goldenstedt befindliche, schwerbehinderte Kinder Verletzungen erlitten. Der entstandene Sachschaden beläuft sich auf 7000,00 Euro.

Vechta - Verkehrsunfall

Am Montag, 03. August 2020, 18.45 Uhr befuhr ein 50-jähriger aus Visbek mit seinem Pkw die B 69 in Vechta /OT Langförden in Fahrtrichtung Oldenburg. Aufgrund eines vorausfahrenden Mähdreschers reduzierte er seine Geschwindigkeit. Der Nachfolgende 22-Jährige aus Vechta schätzte die Geschwindigkeit falsch ein und fuhr, trotz Vollbremsung, mit seinem Pkw auf den Pkw des 50-jährigen auf. Der 50-jährige aus Visbek erlitt leichte Verletzungen. Der entstandene Sachschaden beläuft sich auf 7500,00 Euro.

Lohne - Verkehrsunfall mit leicht verletzter Person

Am Montag, 03. August 2020, kam es um 17.15 Uhr auf der Brinkstraße zu einem Verkehrsunfall. Ein 24-jähriger Pkw-Fahrer aus Lohne wollte von einem Parkplatz auf die Brinkstraße auffahren. Hierbei übersah er einen 17-jährigen Krad-Fahrer aus Lohne. Es kam zum Zusammenstoß, durch den der 17-Jährige leicht verletzt wurde. Der Sachschaden wird auf 1500 Euro geschätzt.

Damme - Tätlicher Angriff auf Vollstreckungsbeamte, drei Polizeibeamte leicht verletzt

Am Montag, 03. August 2020, kam es gegen 12.15 Uhr in den Räumlichkeiten der Polizeistation Damme zum tätlichen Angriff auf Polizeibeamte. Zunächst erschien ein 35-jähriger Dammer auf der Dienststelle, um sich selbst wegen einer Sachbeschädigung anzuzeigen. Da wegen seiner aggressiven Grundhaltung eine Anzeigenaufnahme nicht möglich war, wurde er der Dienststelle verwiesen. Beim Hinausbegleiten bemerkten die Polizeibeamten, dass der Mann die Gespräche aufgezeichnet hatte. Anlässlich der folgenden Sicherstellung des Smartphones reagierte der 35-jährige noch aggressiver, sodass eine körperliche Auseinandersetzung folgte. Zwischenzeitlich mussten vier Polizeibeamte einschreiten, da die 25-jährige Lebensabschnittspartnerin des ebenfalls in die Situation eingriff. Diese biss einem 52-jährigen Polizeibeamten ins Bein. Letztendlich konnten die beiden Personen überwältigt und das Smartphone sichergestellt werden. Es wurden drei Polizeibeamte /-innen im Alter von 52 bis 23 Jahren leicht verletzt. Sie konnten weiterhin Dienst versehen. Neben den Ermittlungsverfahren wegen der tätlichen Angriffe erwarten den 35-jährigen weitere Verfahren wegen des Verdachtes der ursprünglichen Sachbeschädigung und der Verletzung der Vertraulichkeit des Wortes. Nach Abschluss der polizeilichen Maßnahmen wurden die beiden Tatverdächtigen entlassen.

