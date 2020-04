Polizeipräsidium Westpfalz

POL-PPWP: Böschung brennt

Reichenbach-Steegen (Landkreis Kaiserslautern) (ots)

Unmittelbar neben einem Wohnhaus in der Römerstraße brannte am Montag eine Böschung. Die Feuerwehr konnte ein Übergreifen der Flammen auf das Haus verhindern. Die Wehrleute löschten den Brand, der möglicherweise durch eine achtlos weggeworfene Zigarettenkippe entstand. Ein Schaden am Gebäude war nicht entstanden. |erf

